МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль в пятницу падает на геополитических рисках и дешевеющей нефти, евро поднялся выше 83 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи опустился ниже 4100 пунктов

Курс евро расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 91 копейку — до 82,88 рубля, а чуть раньше поднимался до 83,03 рубля — максимума с 5 ноября.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 77 копеек — до 72,40 рубля.

"Нарастает геополитическая напряженность, так как Кремль втянут в конфликт между Белоруссией и ЕС, тогда как США заявляют о планах вторжения российских войск на территорию Украины", — отмечают аналитики Альфа-банка.

Нефть дешевеет на 1,68% — до 81,5 доллара за баррель.