МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль перед выходными обновляет минимумы почти за полтора месяца, доллар уже тестирует уровень 73 рубля, следует из данных Московской биржи. Акции "Сургутнефтегаза" установили в пятницу рекорд по объему торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.37 мск рос на 1,33 рубля — до 72,96 рубля, курс евро — на 1,53 рубля, до 83,5 рубля.

Чуть раньше доллар уже поднимался до 73,065 рубля. Это максимум с 1 октября, если не учитывать скачок на открытии утренних торгов 22 октября (тогда доллар буквально на несколько секунд подскочил почти на 3 рубля – до 73,725 рубля).