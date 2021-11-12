МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль перед выходными обновляет минимумы почти за полтора месяца, доллар уже тестирует уровень 73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.37 мск рос на 1,33 рубля — до 72,96 рубля, курс евро — на 1,53 рубля, до 83,5 рубля.
Чуть раньше доллар уже поднимался до 73,065 рубля. Это максимум с 1 октября, если не учитывать скачок на открытии утренних торгов 22 октября (тогда доллар буквально на несколько секунд подскочил почти на 3 рубля – до 73,725 рубля).
https://1prime.ru/Forex/20211112/835203918.html
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