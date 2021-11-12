МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры в пятницу вечером достиг очередного антирекорда к доллару, находясь в районе 10 лир за единицу американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал за день и по итогам всей недели

По состоянию на 21.52 мск курс доллара к лире растёт на 1,04%, до 9,9927 лиры за доллар, а минутами ранее показатель поднимался до 10,0035 лиры.

Доллар дорожает к лире уже пятую торговую сессию подряд, а за всю текущую неделю турецкая валюта ослабла на 3,3%. Особенно сильное укрепление доллара наблюдалось после данных о рекордной за 30 лет годовой инфляции в США.

В октябре доллар подорожал к лире до 9 лир за доллар.