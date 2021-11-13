МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Введение цифрового рубля усложнит жизнь недобросовестным участникам рынка и мошенникам, которые проводят незаконные операции с денежными средствами, но вряд ли полностью решит проблему мошенничества, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации

Банк России осенью прошлого года представил идею цифрового рубля. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Пилотирование цифровой валюты планируется в 2022 году.

"Введение цифрового рубля потребует серьезного изменения технологий и внутри ЦБ, и у банковского сектора, изменения законодательства — не только нормативных актов Банка России, но и кодексов — Гражданского, Бюджетного, Налогового и ряда других. Это серьезные новации, которые глубоко пока не обсуждались юридически, есть только технологические обсуждения", — сказал Саватюгин.

По его словам, Счетная палата заинтересована в появлении цифрового рубля. "Рубли будут окрашены: мы точно сможем видеть, какой рубль пришел из федерального бюджета в какое-нибудь министерство или госкомпанию, школу, поликлинику, детский садик, на что он потрачен, что было закуплено. Все можно проверять, не выходя из кабинета", — пояснил собеседник агентства. Телефон не для всех. Как спасти деньги в банке от мошенников

При этом он отметил, что некоторые банковские эксперты высказывают предположения, что введение цифровой валюты на счетах в ЦБ может привести к оттоку некоторой массы денежных средств из банков. "Будет сложнее действовать недобросовестным участникам рынка и мошенникам, которые проводят незаконные операции с денежными средствами, например, пытаются уйти от налогов", — добавил аудитор.

Однако, по его мнению, цифровой рубль не сможет полностью искоренить мошенничество. "Вряд ли это полностью решит проблему, потому что профессиональные мошенники, к сожалению, — умные люди, они что-нибудь еще придумают", — заключил Саватюгин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 15 ноября, в 11.00 мск.