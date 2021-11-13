МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ужесточение монетарной политики ФРС США — позитивный сигнал для доллара, но россиянам вряд ли удастся на нем много заработать, поскольку рубль защищен от значимого снижения опережающим ростом ставки Банка России, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до максимума с 1990 года — 6,2%. Федеральная резервная система США на этом фоне пока сохраняет ставку на уровне 0-0,25% годовых, но допускает ее повышение уже в 2022 году. При этом американский регулятор уже объявил, что начнет замедлять темпы монетарной поддержки экономики, снижая закупки облигаций минфина и бумаг, гарантированных ипотечными кредитами.

"Монетарное ужесточение ФРС является позитивом для доллара и негативом для товарных рынков, рисковых бумаг и валют стран с развивающейся экономикой. Но для российского рубля есть очень важный нюанс, способный оградить нацвалюту от значимых потрясений и девальвации: ЦБ РФ заранее приступил к подъему ставки, преследуя инфляционные риски внутри страны", — говорит Зельцер.

"Фактор инфляции в США и курс Федрезерва могут повысить волатильность рисковых инструментов, но о существенном падении рубля говорить нет смысла", — отметил он.

"Много заработать, покупая доллар, может, и вовсе не получится", — добавил эксперт.

При этом защитными инструментами сейчас служат золото и акции золотодобытчиков, а вот акции банков находятся под повышенным риском.

Скачок инфляции в США до максимумов за последние 30 лет вызван, в том числе, обширной программой фискально-монетарного стимулирования экономики, напомнил эксперт. При этом он оценивает вероятность подъема ставки ФРС на ближайшем заседании как нулевую. Рынки ждут ближайшее возможное повышение ставки ФРС в июне 2022 года. "Конечно, месяц назад вероятность была в два раза ниже, поэтому корректировки могут быть в рамках первого полугодия 2022 года. Вряд ли раньше", — отметил Зельцер.