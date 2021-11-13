МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В начале следующей недели рубль курс рубля может скорректироваться до 71,5 — 72,5 за доллар благодаря возвращению на рынок активных локальных игроков, прогнозирует начальник управления валютных операций "МТС банка" Олег Кочетков. Финансист рассказал, что будет с рублем в ближайшие месяцы

Публикация данных о рекордной за 31 год инфляции в США привела к падению спроса на риск на глобальных рынках, доллар начал расти против всех мировых валют, рассказал Кочетков "Коммерсанту". До пятницы рубль удерживал стабильный курс к американской валюте на позитивных данных об инфляции в РФ после периода нерабочих дней, однако в пятницу пара доллар/рубль скатилась почти до 73.

"В начале следующей недели, по мы ожидаем коррекции пары после столь резкого роста и продолжения "боковика" в диапазоне 71,5 — 72,5", — сказал Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

"МТС банк" 71,5 —72,5

Банк "Русский Стандарт" 71 — 73

Банк "Зенит" 72,5

"БКС Мир инвестиций" 71-73

ПСБ 71,5 — 73

Альфа-банк 70,5 — 72,25