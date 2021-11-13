МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В начале следующей недели рубль курс рубля может скорректироваться до 71,5 — 72,5 за доллар благодаря возвращению на рынок активных локальных игроков, прогнозирует начальник управления валютных операций "МТС банка" Олег Кочетков.
Публикация данных о рекордной за 31 год инфляции в США привела к падению спроса на риск на глобальных рынках, доллар начал расти против всех мировых валют, рассказал Кочетков "Коммерсанту". До пятницы рубль удерживал стабильный курс к американской валюте на позитивных данных об инфляции в РФ после периода нерабочих дней, однако в пятницу пара доллар/рубль скатилась почти до 73.
"В начале следующей недели, по мы ожидаем коррекции пары после столь резкого роста и продолжения "боковика" в диапазоне 71,5 — 72,5", — сказал Кочетков.