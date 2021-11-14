МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. По итогам прошедшей недели российский рубль, как и большинство других валют, ослаб по отношению к доллару на фоне рекордной инфляции в США за последние 30 лет. Ускорение роста потребительских цен в Штатах укрепило ожидания участников рынка в том, что ФРС приступит к нормализации денежно-кредитной политики гораздо раньше, чем это прогнозировалось некоторое время назад, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

"Более того, от представителей Федрезерва все чаще стали звучать предположения, что ставка будет повышена, причем дважды, уже в следующем году, как только будет завершена программа покупки активов. Это придало доллару новый импульс к укреплению, в результате чего индекс DXY, отражающий курс "американца" к шести основным мировым валютам, превысил отметку 95,0 и обновил максимум с июля 2020 года, а курс USD/RUB преодолел уровень 72 руб. за долл", — пояснила она.

Также против рубля складывается ситуация на нефтяном рынке. Цены на сырье корректируются отчасти под воздействием укрепляющегося доллара, а отчасти — на фоне ожиданий, что США начнет продажу нефти из стратегических резервов. "Как следствие, валюты стран, экспортирующих нефть, испытывают некоторое давление, и рубль не является исключением", — отмечает эксперт.

Аналитик напоминает: в конце ноября должны возобновиться переговоры между США и Ираном по вопросу возвращения к ядерной сделке, и, учитывая интересы Штатов по увеличению мирового предложения нефти, санкции с Тегерана могут быть сняты, что позволит иранцам свободно поставлять свою нефть на рынок.

Что касается позитивных для рубля факторов, то тут необходимо отметить ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки со стороны Банка России в декабре, поскольку обуздать инфляцию регулятору пока не удается.

На среднесрочном горизонте жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжит оказывать поддержку российской валюте, что будет балансировать отрицательное влияние на рубль со стороны укрепляющегося доллара на мировых рынках.

"С учетом обозначенных выше факторов мы полагаем, что на предстоящей неделе курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 71,5-73,5 руб. за долл., а пара EUR/RUB — в диапазоне 82-83,5 руб. за евро", — подытожила Зайцева.