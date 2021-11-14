МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 72-74 к доллару и 82-84 к евро, спрогнозировал в беседе с "Российской газетой" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Не время для рубля. Развеян “новогодний” миф о покупке валюты

По его словам, основными факторами, оказывающими влияние на курс российской валюты, останутся динамика доллара и портфельных инвестиций в российские активы.

"Валюты развивающихся стран, включая рубль, находятся под давлением из-за укрепления доллара в мире. Индекс доллара DXY превысил отметку 95 и обновил годовой максимум", — напомнил аналитик и уточнил, что американскую валюту поддерживают новая волна коронавируса в мире и ожидания более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США для сдерживания инфляции.

Отмечается, что дополнительное давление на рубль оказывают возросший объем покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и геополитические риски, связанные с ситуацией на Украине и вокруг Белоруссии, которые ухудшили отношение международных инвесторов к российским активам.

"При этом поддержку рублю окажет стартующей на этой неделе ноябрьский налоговый период и продажи валютной выручки экспортерами для расчетов с бюджетом", — считает Васильев.