МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. На уходящей неделе рубль утратил свою стабильность, опускаясь до локальных минимумов и в итоге закрывшить 12 ноября на уровне 72,9 рубля за доллар, 83,3 рубля за евро. Аналитики рассказали "Газете.ru", что это значит и что ждать от российской валюты дальше. Россиянам дали совет, во что инвестировать перед Новым годом

На рубль оказывает давление как снижение нефти, так и геополитика в виде ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Ещё одним фактором, по мнению главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, можно считать ожидания на рынке более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США для сдерживания инфляции: в такой ситуации инвесторы смотрят на доллар как на защитный актив. Однако аналитик не ждет сильной волатильности на валютном рынке, полагая, что рубль не превысит отметки 74 к доллару и 84 к евро.

Финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер также считает геополитику одним из самых важных факторов для курса рубля. Без этого доллар вполне мог бы находиться в пределах диапазона 68-70 рублей, считает он. Однако нарастание напряженности, вкупе с новыми непопулярными мерами по QR-кодам, способно склонить баланс рисков не в сторону рубля, приводя к его закреплению в диапазоне 73-75 к доллару, подытожил Беккер.