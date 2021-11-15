МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине торгов понедельника уверенно повышается к бивалютной корзине, в то время как нет новых признаков внешнеполитической напряженности, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи пытается стабилизироваться

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск снижается на 70 копеек, до 72,19 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 82,63 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дешевеет на 0,4%, до 81,8 доллара за баррель.

На торгах пятницы рубль значительно ослаб на рисках, связанных с ситуацией на белорусско-польской границей, где скапливались беженцы. Также агентство Блумберг со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщил, что США проинформировали ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Падение рубля к доллару составило 1,26 рубля, к евро – 1,3 рубля

Однако текущее политическое обострение не стоит рассматривать в качестве глубокого и долгосрочного кризиса, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". В свою очередь, эксперты Промсвязьбанка ожидают плавного возвращения пары "доллар-рубль" к отметке 72 рубля.

Более того, при снижении политических рисков пара "доллар-рубль" должна уйти под отметку 72 рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рубль по-прежнему интересен с точки зрения высокой ключевой ставки Банка России и ожиданий ее дальнейшего роста. Кроме того, на текущей неделе российская валюта начнет получать поддержку со стороны налогового периода", — поясняет эксперт.