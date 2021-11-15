МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем практически не меняется по отношению к евро и иене в отсутствие факторов, способных повлиять на его динамику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне

По состоянию на 13.29 мск курс евро остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,145 доллара, курс доллара к иене также сохраняется на уровне закрытия пятницы в 113,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается при этом на символические 0,03%.

Доллар стабилизировался после того как на прошлой неделе он значительно укрепился к другим мировым валютам на ожиданиях более скорого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в связи с максимальным за 30 лет уровнем инфляции в стране.

Теперь же, на текущей неделе, по мнению аналитиков ING, которых цитирует газета Wall Street Journal, не будет никаких значимых факторов, которые смогли бы вызвать сильные изменения курса американской валюты, — статистика, которая выйдет, не сможет повлиять на решения ФРС.