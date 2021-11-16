МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается к доллару и евро на уходе инвесторов от риска и возобновлении негативной динамики на рынке ОФЗ, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск повышался на 13 копеек — до 72,63 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 82,50 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время умеренно растет — на 0,69%, до 82,62 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи перешел к небольшому снижению после роста в начале торгов.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что основным фактором давления на российскую валюту сейчас является возобновление распродаж на рынке ОФЗ.

"Пара доллар-рубль пока зажата в узком диапазоне 72-73, но любой негатив спровоцирует тестирование верхней границы этого коридора, несмотря на начинающуюся поддержку рубля со стороны налогового периода", — прогнозирует он.

"Краткосрочно рубль может оставаться волатильным в диапазоне 72-73 рубля за доллар, но в случае стабилизации политического фона вокруг Белоруссии и Украины российская валюта способна быстро отыграть недавние потери", — считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

Егор Жильников из Промсвязьбанка в свою очередь предполагает, что американская валюта во второй половине дня может получить дополнительную поддержку от статистики из США.