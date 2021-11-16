МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс евро во вторник днем перешел к снижению по отношению к доллару, достигнув минимума с июля прошлого года — так инвесторы оценили подтверждение серьёзного замедления темпов роста экономики Европы, свидетельствуют данные торгов. Рубль слегка снижается на форексе

По состоянию на 13.31 мск курс евро падает до 1,1356 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1367 доллара. Это минимальное значение за 17 месяцев. Утром евро к доллару укреплялся.

В то же время курс доллара к иене поднимается до 114,23 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,12 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 95,57 пункта.

Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном. Показатели совпали с прогнозом аналитиков и первой оценкой. ВВП стран Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, вырос на 3,9% в годовом выражении и на 2,1% — в квартальном.

При этом тем самым темпы восстановления европейской экономики заметно снизились — во втором квартале годовой показатель равнялся 13,6%. И, по мнению аналитиков, которые приводит газета Wall Street Journal, экономический рост еврозоны ещё замедлится и по итогам текущего квартала, поскольку, во-первых, эффект от освобождения от ковидных карантинных ограничений себя исчерпывает, а во-вторых, число новых случаев обнаружения инфицированных этим коронавирусом увеличивается в некоторых странах.