МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к укреплению к доллару и продолжает расти к евро несмотря на всё ещё дешевеющую нефть и слабость рынка госдолга, следует из данных Московской биржи. Эксперт: Россия может продолжить снижать вложения в госдолг США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск снижается на 40 копеек, до 72,73 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 82,21 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дешевеет на 0,42%, до 82,08 доллара за баррель. А индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, торгуется на отметке 136,18 пункта – недалеко от годового минимума, расположенного на отметке 135,92 пункта.

Еще большее давление на курс рубля оказывает рекордный объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Как сообщало министерство, объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 6 декабря составит рекордные в этом году 518,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 25,9 миллиарда рублей. При этом только за три последних дня объем таких операций составил 96,8 миллиарда.

Поэтому эксперты не удивятся, что укрепление рубля — временное явление. "Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль может вновь продолжить поступательное движение к отметке 74 рубля за доллар", — прогнозирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. А Антонов считает, что если сегодня торги вновь завершатся снижением курса рубля, то следующей целью девальвации российской валюты станет район 74,7 рубля за доллар.

"Однако отметим, что в случае ослабления санкционной риторики валютная пара может вернуться к отметке 72,5 рубля. Сброс рублевой перепроданности также может незначительно укрепить национальную валюту", — не исключает впрочем Жильников.