МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду торгуется в плюсе против доллара и евро, отыгрывая ощутимое падение вторника. Индекс Мосбиржи перешел к снижению вслед за нефтью

Приостановка роста на форексе доллара и попытки котировок рублевого долга возобновить рост после трех дней падения поддерживают рубль в росте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.26 мск падал на 76 копеек до 72,37 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро во вторник выросли на 63 копейки и на 34 копейки, соответственно.

РУБЛЬ КАЧНУЛСЯ ВВЕРХ

На российском валютном рынке в среду днем отмечается укрепление рубля против доллара и евро после ощутимого падения вторника, превышавшего 1%.

Инвесторы решили нарастить позиции в подешевевших в последнее время рублевых активах. Об этом свидетельствуют итоги первого в среду аукциона Минфина России, на котором он разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на весь лимит в 20 миллиардов рублей при спросе в 43,475 миллиарда. В итоге ценовой индекс облигаций Мосбиржи после трех дней падения пытается возобновить рост.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после очередного обновления максимума с июля 2020 года (96,24 пункта) притормозил в росте и откатился ниже 96 пунктов, что оказывает поддержку глобальному аппетиту к риску. Фунт стерлингов дорожает к доллару

Цена на нефть марки Brent теряет 0,6% до 82 долларов за баррель, однако этот фактор не затрудняет коррекцию рубля вверх. Инвесторы следят за данными о запасах нефти в США. Согласно Американскому институту нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли на 0,7 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают официальной оценки этих запасов от минэнерго страны. Ожидается, что минэнерго сообщит об увеличении запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,9-1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль опирается на экспортеров, продающих валюту по привлекательным уровням для уплаты налогов в ноябре, полагает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"По всей видимости, они продолжат активно продавать валюту, поскольку на следующей неделе им предстоит уплатить 800 миллиардов рублей НДПИ. Соответственно, если геополитическая ситуация не ухудшится, курс может стабилизироваться около 73 рублей за доллар, даже если доллар продолжит глобально дорожать", — добавляет он.

Рубль пытается развить более солидную коррекционную волну, и в случае дальнейшего роста нефти и мировых рынков, доллар может проверить на прочность ближайшую поддержку 72,3 рубля, рассчитывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".