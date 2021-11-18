МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс рубль снижается и к доллару, и к евро, реагируя на борьбу нефтяных "быков" за психологически значимый уровень 80 долларов за баррель сорта Brent. Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются на открытии торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.39 мск растёт на 22 копейки, до 72,72 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 82,40 рубля, следует из данных Московской биржи.

Цена на нефть марки Brent теряет сейчас 0,6%, опускаясь до 79,8 доллара за баррель, а ранее в четверг она обновила минимум с 7 октября — 79,28 доллара.

Рубль оказался под давлением, так как его корреляция с ценами на нефть ярко выражена, считает Александр Арутюнян из ИК "Русс-инвест".

Не исключено, что в случае резкого падения цен на нефть курс доллара к завершению торговой сессии может подняться к отметке 73 рубля, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

В ближайшее время поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период, однако ставку на укрепление рубля делать очень рискованно, с большой вероятностью на конец года курс рубля окажется ниже, чем сейчас, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".