Рубль слабеет при нефти, оставляющей ценовой рубеж в $80 за баррель
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс рубль снижается и к доллару, и к евро, реагируя на борьбу нефтяных "быков" за психологически значимый уровень 80 долларов за баррель сорта Brent.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.39 мск растёт на 22 копейки, до 72,72 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 82,40 рубля, следует из данных Московской биржи.
Цена на нефть марки Brent теряет сейчас 0,6%, опускаясь до 79,8 доллара за баррель, а ранее в четверг она обновила минимум с 7 октября — 79,28 доллара.
Рубль оказался под давлением, так как его корреляция с ценами на нефть ярко выражена, считает Александр Арутюнян из ИК "Русс-инвест".
Не исключено, что в случае резкого падения цен на нефть курс доллара к завершению торговой сессии может подняться к отметке 73 рубля, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
В ближайшее время поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период, однако ставку на укрепление рубля делать очень рискованно, с большой вероятностью на конец года курс рубля окажется ниже, чем сейчас, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/Forex/20211118/835256116.html