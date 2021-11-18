МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем изменяется разнонаправленно по отношению к евро и иене в преддверии статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Рубль слабеет при снижающейся нефти

По состоянию на 14.19 мск курс евро рос до 1,1343 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 114,17 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,07 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 95,70 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании статданных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю. Аналитики полагают, что показатель снизился на 7 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 260 тысяч.

Трейдеры оценивают перспективы действий ФРС после данных по инфляции в США на прошлой неделе и данных по розничным продажам в США во вторник, которые превзошли ожидания аналитиков.

"Американская валюта, вероятно, сохранит поддержку до конца года из-за ожиданий, что ФРС увеличит темпы сокращения (покупки облигаций) и установит более четкие сроки ожидания повышения базовой процентной ставки в 2022 году", — сказал газете Wall Street Journal аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista).