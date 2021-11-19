МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля повышается и к доллару, и к евро, отыгрывая повышение цены нефти, следует из данных торгов на Московской бирже. Цены на нефть растут в ожидании повышения спроса из-за морозов

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.57 мск снижается на 22 копейки до 72,83 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 82,51 рубля, следует из данных торгов.

Цена на нефть марки Brent растет на 0,6%, до 81,7 доллара за баррель.

Утро пятницы создает благоприятный фон для рубля: фьючерсы на фондовые рынки США и нефть торгуются в плюсе, "развивающиеся" валюты пытаются отыграть потери, что в совокупности может способствовать восстановлению позиций рубля в последний день недели, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Дно и потолок. Названо "золотое время" для покупки валюты

"Сегодня ожидаем некоторого восстановительного укрепления рубля: доллар будет находиться в диапазоне 72,5-73 рубля, тяготея к его нижней границе. Если внешний фон продолжит улучшаться, доллар может спуститься ниже 72,5 рублей, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако не исключено, что под вечер давление на российскую валюту возрастет в связи с тем, что многие инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты накануне выходных, опасаясь возникновения нового витка политического противостояния "Россия — Запад", — заключает он.