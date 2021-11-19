МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем возобновил ралли последних дней по отношению к евро, поднявшись на 1,3% только за уходящую торговую неделю и пробив отметку в 1,13, свидетельствуют данные торгов. Дно и потолок. Названо "золотое время" для покупки валюты

По состоянию на 14.13 мск курс евро снижается до 1,1296 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1369 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 113,97 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,24 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,46%, до 95,98 пункта.

Все последние дни инвесторы оценивают перспективы ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой США после выхода ещё в прошлую среду данных о рекордном за 30 лет уровня инфляции в стране.

"Еще слишком рано предполагать, что ралли доллара США окончательно достигли пика, а другие валюты окончательно достигли дна", — отметили аналитики Uniсredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.

Курс доллара все еще может быть настроен на большие колебания в преддверии праздника Дня Благодарения на следующей неделе, добавили они.