АНКАРА, 23 ноя — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры к доллару, установившийся после ее рекордного падения во вторник, является нереалистичным и далеким от экономических основ, говорится в заявлении центробанка Турции. Турция планирует подписание долгосрочных контрактов по газу с Россией

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар, такое резкое падение в течение суток является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции решил снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

"На валютных рынках наблюдаются нереалистичное ценообразование, совершенно далекое от экономических основ. Это заявление продиктовано необходимостью предупредить наши компании и граждан о возможных потерях в условиях крайне волатильного рынка", — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что центробанк "не имеет обязательств в условиях действующего режима плавающего валютного курса" и вправе вмешиваться в ситуацию на валютном рынке только "в условиях чрезмерной разнонаправленной волатильности".