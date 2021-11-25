МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг утром прибавляет к доллару и евро при не меняющихся ценах на нефть, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск снижается на 47 копеек, до 74,52 рубля, курс евро – на 35 копеек, до 83,59 рубля.

Стоимость нефти марки Brent в то же время повышается на символические 0,01%, до 82,26 доллара за баррель.

При этом доллар ослабевает не только к евро, но и другим основным мировым валютам, а его индекс (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 96,7 пункта, корректируясь с максимумов с июля 2020 года, что оказывает поддержку рисковым активам, в том числе и рублю.

Сегодня в США национальный праздник — День Благодарения, напоминает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Ввиду этого на валютном рынке возможна пониженная торговая активность и, как следствие, волатильность. Мы считаем, что сегодня создается благоприятный фон для некоторого укрепления рубля и частичного сброса его перепроданности, с выходом доллара чуть ниже отметки 74 рубля", — оценивает он.

"Рубль в последние недели явно выглядит слабее, но все же предпринимает попытки восстановить хотя бы часть утерянных позиций", — добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".