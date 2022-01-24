МОСКВА. 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение, евро закрепляется выше 89 рублей, доллар достиг отметки в 79 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск подскакивает на 1,56 рубля, до 78,99 рубля (минутами ранее поднимался до 79 рублей, максимума с осени позапрошлого года), курс евро — на 1,49 рубля, до 89,36 рубля (максимума с прошлого лета).