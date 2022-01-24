2022-01-24T14:03:00+03:00
2022-01-24T14:39:53+03:00
2022-01-24T14:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220124/835870924.html
Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля усиливает падение, евро закрепляется выше 89 рублей, доллар достиг отметки в 79 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск... ПРАЙМ, 24.01.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/71/834057140.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/71/834057140.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/71/834057139.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/71/834057139.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/71/834057127.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/71/834057127.jpg
https://1prime.ru/Index/20220124/835870838.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение, евро закрепляется выше 89 рублей, доллар достиг отметки в 79 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск подскакивает на 1,56 рубля, до 78,99 рубля (минутами ранее поднимался до 79 рублей, максимума с осени позапрошлого года), курс евро — на 1,49 рубля, до 89,36 рубля (максимума с прошлого лета).