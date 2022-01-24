МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение, евро закрепляется выше 89 рублей, доллар достиг отметки в 79 рублей, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск подскакивает на 1,56 рубля, до 78,99 рубля (минутами ранее поднимался до 79 рублей, максимума с осени позапрошлого года), курс евро — на 1,49 рубля, до 89,36 рубля (максимума с прошлого лета).