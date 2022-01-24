МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выход нерезидентов из рублевых активов из-за неблагоприятной геополитической ситуации и значительные покупки валюты Банком России в пользу Минфина по бюджетному правилу в январе давят на курс рубля, сказал РИА Новости управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. Курс доллара поднялся выше 79 рублей

В понедельник курс рубля продолжил падение предыдущих дней, доллар поднялся до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро подскочил выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года.

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, говорится в понедельник в сообщении на сайте альянса.

"Я бы выделил два фактора, которые действуют сейчас: это, конечно же, геополитика, выход нерезидентов. Мы видим, что дефолтные свопы сейчас растут, а это всегда индикатор, что нерезиденты выходят с нашего рынка. Этот момент сейчас один из доминирующих", — сказал Сусин. Евро поднялся выше 89 рублей

"Второй связан с тем, что у нас продолжаются массивные покупки в ФНБ, в этом месяце они очень большие, потому что малое количество рабочих дней в месяце и ежедневные покупки по планам должны составлять 36,6 миллиарда рублей, то есть почти полмиллиарда долларов, и конечно же, это добавляет давление на рубль сейчас", — добавил эксперт.

Сусин также замечает, что продажи валюты экспортерами для уплаты налогов поддерживают рубль, однако эти продажи не происходят плавно, как и поступление валютной выручки. Курс очень комфортен для экспортеров, поэтому в рамках налогового периода они активно будут продавать валюту, но не факт, что им нужно будет продавать валюты так много, как сейчас покупают валюту ЦБ РФ и нерезиденты, добавил он.

"Возможно оно (давление на рубль — ред.) останется сильным, потому что Минфин будет покупать валюту вплоть до начала февраля в заявленных объемах, если не будут приостановлены эти покупки. И нерезиденты будут достаточно нервно реагировать на текущую повестку", — резюмировал Сусин.