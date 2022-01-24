МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля сейчас очень волатилен и пока говорить о каких-то ценовых ориентирах довольно тяжело — российская валюта будет находиться в "подвешенном" состоянии до получения ответов США на предложения РФ, заявил РИА Новости президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. Аналитик рассказал, как Банк России защитит рубль от падения

"Курс рубля очень волатилен сейчас… говорить о каких-то ценовых ориентирах в рубле довольно тяжело с учетом того, что мы делаем легко по несколько процентов в день. Очевидно, что всю неделю мы (валютный рынок – ред.) будем находиться в подвешенном состоянии, пока не будут получены письменные ответы американской администрации на российские предложения", — сказал Романчук.

"Все это будет проходить под знаком вероятности российского вторжения, несмотря на то, что российские официальные лица это опровергают. Если не будет каких-то движений войск, которые реально бы подтверждали деэскалацию, то динамика в рубле будет продолжаться примерно, как это происходит сейчас", — продолжил он.

Романчук заметил, что каких-то суперновостей, которые являлись бы прямой причиной резкого снижения курса рубля, можно сказать, нет: идут высказывания от разных лиц по поводу одного и того же – результатов переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Единственный фактор, который еще в пятницу провоцировал распродажу на российском фондовом и валютном рынках – что начались реальные действия, которые пока заключаются в том, что эвакуируются семьи дипломатов ряда стран из Киева, указал эксперт.

"Подобного рода сюжеты закрепляют в массовом информационном пространстве идею российского вторжения на Украину, хотя российские власти продолжают отрицать, и, скорее всего, его и не случится. Но уровень истерики и паники на эту тему достаточно большой. Это показывает не столько сам валютный рынок, сколько его синхронность с фондовым рынком", — обращает внимание он.

"Единственное, я хочу еще уточнить: нефть и западные рынки стали также вечером падать, так что эффект (приостановки покупок валюты на рынке — ред,) ЦБ на сегодня нивелировался. Доллар снова выше 79,3 рубля и евро почти 89,8 рубля. До смены тренда нужно чтобы перестала действовать причина ослабления — раскрутка политической эскалации", — резюмировал Романчук. По его оценке, если поступят четкие сигналы, что паника беспочвенная, курс вполне может укрепиться вплоть до 75 рублей за доллар в ближайшие дни.