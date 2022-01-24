МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля вечером ощутимо падает к доллару и к евро, отыгрывая геополитический негатив. Аналитик рассказал, как Банк России защитит рубль от падения

Дешевеющая нефть и ослабевший аппетит к рисковым активам толкнули рубль на многомесячные минимумы.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.44 мск рос на 1,3 рубля, до 78,72 рубля, курс евро — на 1,33 рубля, до 89,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар и евро максимально поднимались до 79,5 рубля (максимум с осени 2020 года) и до 89,95 рубля (максимум с лета 2021 года), соответственно.

РУБЛЬ ПОД ОЩУТИМЫМ ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в понедельник отмечалось несколько волн агрессивных покупок основных резервных валют против рубля в условиях очень тревожного геополитического фона, связанного с развитием отношений между Россией и Западом в контексте Украины.

В частности, НАТО объявила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. НАТО начала в Средиземном море военные учения "Удар Нептуна" с участием авианосца США Harry Truman. Россия заявила о проведении военных учений в Балтийском море.

На этом фоне Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Посольство США в Киеве попросило госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на следующей неделе, сообщает CNN.

При этом негативный внешний рыночный фон в начале недели также давил на стоимость рисковых активов. Так, нефть марки Brent вечером падала на 2% — до 85,4 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 95,9 пунктов. Удорожание доллара к мировым валютам делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

Падение западных фондовых площадок на 3-4,5% добавляло негатива в динамику российских акций. Центральным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно действий ФРС. Большинство трейдеров полагает, что ставку Федрезерв поднимет уже на мартовском заседании.

На фоне возросшей волатильности российского валютного рынка ЦБ РФ заявил, что не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января и возобновит ее после учета фактической обстановки на финрынках. ЦБ РФ следит за ситуацией на финрынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, резюмировал регулятор.

Рубль на фоне этого решения финрегулятора отвоевал максимально 1,05 рубля у доллара и 1,14 рубля у евро. Однако спустя примерно полтора часа курсы вернулись на прежние уровни.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 1,5-1,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,7 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций рухнул на минимум с конца 2020 года

ПРОГНОЗЫ

Психологическим рубежом и краткосрочной границей потенциального движения курса может выступить отметка 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В целом же, в текущих условиях, когда геополитический фактор усиливается общим бегством от риска на рынках, прогнозировать глубину возможных новых экстремумов в ценах рублевых активов трудно", — добавляет он.

Последнюю неделю Банк России покупал на рынке валюты почти на почти 500 миллионов долларов ежедневно, отмечает Константин Святный из "Атона".

"Конечно, прекращение таких объемных покупок позволит стабилизировать ситуацию с валютным курсом. При этом основным фактором ослабления остается геополитика. Если снизится напряженность в отношениях России и США/НАТО, то рубль перейдет к укреплению на фоне высоких цен на товарных рынках. Дальнейшая же эскалация ситуации приведет к росту волатильности", — добавляет он.