МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник продолжает расти к евро после статистики, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Рубль немного уступил доллару и евро после новых санкционных угроз США

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1274 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1323 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 113,89 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,92 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,31%, до 96,22 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в январе снизился до 113,8 пункта с пересмотренного показателя декабря в 115,2 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 111,8 пункта.

В среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы предполагают, что регулятор может объявить о завершении программы выкупа активов и просигнализировать о повышении учетной ставки по итогам мартовского заседания.

Поддерживаемый такими ожиданиями, доллар продолжает укрепляться. Однако, как отметил газете Wall Street Journal глава отдела валютной стратегии Saxo Bank Джон Харди (John Hardy), рост курса доллара в ближайшее время замедлится, поскольку меры по ужесточению политики ФРС будут ограничены. Он полагает, что ускорение инфляции и рост цен на энергию замедляют восстановление экономики, поэтому жестких решений Федрезерв принимать не будет.