МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет по отношению к иене, инвесторы ожидают сигналов от Федеральной резервной системы США о дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Банки вывозят валюту: куда она уходит и кто от этого в плюсе

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару растет до 1,1303 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1299 доллара, курс доллара к иене — до 113,91 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 95,98 пункта.

В среду валютные инвесторы предпочитают воздерживаться от резких действий на рынке. Позднее вечером ожидается публикация результатов заседания ФРС США, которые, по мнению аналитиков, будут свидетельствовать об ужесточении монетарной политики.

"Настроения, похоже, стали осторожными, поскольку участники рынка готовятся к решению ФРС США", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики DailyFX.

Кроме того, трейдеры ожидают публикацию статистики по продаже новых домов в США в декабре. Эксперты полагают, что продажи новостроек в стране выросли к ноябрю на 2,1%, до 760 тысяч.