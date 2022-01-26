МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем продолжает расти по отношению к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Лавров: Россия резко сокращает резервы в долларах

По состоянию на 13.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,1279 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1299 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,86 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 96,08 пункта.

Рост курса американской валюты в среду днем поддерживается ожиданиями некоторыми инвесторами повышения учётной ставки ФРС. Некоторые аналитики полагают, что регулятор сообщит об этом уже сегодня.

"Доллар может ослабнуть, если Федеральная резервная система воздержится от предположений о более агрессивном ужесточении кредитно-денежной политики, чем это было указано ранее", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Uniсredit.

Кроме того, трейдеры ожидают выхода завтрашних данных о ВВП США. Аналитики ожидают, что показатель в прошлом квартале вырос на 5,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 2,3% в третьем квартале.