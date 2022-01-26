МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение в среду: евро уже по 90 рублей, доллар подбирается к 80 рублям на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск среды рос на 1,27 рубля, до 79,9 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 90,04 рубля – к максимуму с прошлого июля.

Посольство США в Киеве призывает своих граждан подумать о выезде с Украины сейчас, так как ситуация в стране остается непредсказуемой.

При этом главы ЛНР и ДНР не исключили, что может понадобиться поддержка России для противостояния Киеву.