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2022
https://1prime.ru/Forex/20220126/835897000.html
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с июля 2021 года
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Рубль усиливает падение в среду: евро уже по 90 рублей, доллар подбирается к 80 рублям на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 26.01.2022
валюта, рынки, новости, рубль, евро, доллар, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение в среду: евро уже по 90 рублей, доллар подбирается к 80 рублям на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск среды рос на 1,27 рубля, до 79,9 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 90,04 рубля – к максимуму с прошлого июля.
Посольство США в Киеве призывает своих граждан подумать о выезде с Украины сейчас, так как ситуация в стране остается непредсказуемой.
При этом главы ЛНР и ДНР не исключили, что может понадобиться поддержка России для противостояния Киеву.