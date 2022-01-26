МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером слегка увеличивает темпы роста к евро и иене в преддверии публикации итогов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит подскакивают в преддверии заседания ФРС США

По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1282 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1299 доллара, курс доллара к иене рос до 114,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,86 иены. Днем показатели находились на уровнях 1,1279 доллара и 114,22 иены соответственно. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,25%, до 96,19 пункта.

В среду рынки ждут решений ФРС по монетарной политике. Аналитики полагают, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, однако может объявить о завершении программы выкупа. Затем внимание инвесторов будет обращено к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором они надеются найти подсказки относительно сроков повышения ставок.

Глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley) полагает, что курс доллара может отреагировать снижением в случае, если Пауэлл проявит больше осторожности относительно ужесточения монетарной политики ФРС.

"Учитывая недавнюю волатильность акций и опасения вокруг влияния более жесткой политики ФРС на развивающиеся рынки, появляются мнения о том, что Пауэлл может смягчить свой тон, и комитет по открытым рынкам ФРС может поддержать три повышения ставки, а не четыре", — цитирует эксперта газета Wall Street Journal.

Трейдеры также оценивают статистику из США. Продажи новых домов в стране в декабре выросли на 11,9% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 811 тысяч, аналитики прогнозировали рост лишь до 760 тысяч.