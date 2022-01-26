МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение в среду: доллар подскочил до 80 рублей — уровня ноября 2020 года, впервые в истории доллар поднялся до 80 рублей в декабре 2014 года, следует из данных Московской биржи. Цена мартовского фьючерса нефти Brent превысила $90 за баррель

Евро закрепился выше 90 рублей на фоне рисков геополитики, также следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.07 мск среды рос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля (уже поднимался ровно до 80 рублей), евро — на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.

Посольство США в Киеве призывает своих граждан подумать о выезде с Украины сейчас, так как ситуация в стране остается непредсказуемой.

При этом главы ЛНР и ДНР не исключили, что может понадобиться поддержка России для противостояния Киеву.