МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс рубля стабилен в среду, лишь незначительно дополнительно ослабел к доллару и евро — в пределах 10 копеек — после сообщения о получении Москвой предложений США по безопасности, следует из данных Московской биржи. Bloomberg: США передали России ответ по гарантиям безопасности

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.29 мск среды рос на 1,3 рубля, до 79,93 рубля, евро — на 1,37 рубля, до 90,17 рубля.

Посол США Джон Салливан в среду передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в российском дипведомстве.