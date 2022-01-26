МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль компенсировал к основным валютам в среду около 80 копеек потерь после первых заявлений по ответу США России о гарантиях безопасности, следует из данных Московской биржи. В Австрии сочли запрет "Северного потока-2" недостаточным при эскалации

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.10 мск среды рос на 57 копеек, до 79,2 рубля, евро — на 70 копеек, до 89,5 рубля. До заявлений доллар стоил около 80 рублей, евро – дороже 90 рублей. Максимально доллар и евро поднимались в среду до 80,41 рубля и до 90,73 рубля, соответственно.

Вечером пришли сообщения о получении Москвой ответа США по гарантиям безопасности, что несколько сбавило геополитическую неопределенность и помогло рублю слегка восстановиться и вернуть круглые уровни 80 рублей к доллару и 90 рублей к евро.

В частности, глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США не обнародуют ответ на предложения РФ по безопасности, рассчитывают на аналогичные шаги от Москвы. Он также планирует в ближайшие дни обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности. Блинкен считает, что в ответе США на предложения России по безопасности есть "очень позитивные вещи".