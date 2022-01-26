МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сокращение потерь курса рубля после обновления вечером минимумов к доллару и евро было техническим фактором, а в самой речи главы госдепартамента США Энтони Блинкена не было сюрпризов, заявил РИА Новости президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Вечером пришли сообщения о получении Москвой ответа США по гарантиям безопасности. В частности, Блинкен заявил, что США не обнародуют ответ на предложения РФ по безопасности, рассчитывают на аналогичные шаги от Москвы. Он также планирует в ближайшие дни обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности. Блинкен считает, что в ответе США на предложения России по безопасности есть "очень позитивные вещи".

"Это просто, скорее, технический откат после пробоя … уровня 79,4 рубля…. А послужило причиной, на мой взгляд, сообщение, что ДНР обратилась к России о поставке вооружений, о помощи — заголовок новости, качнувший рынок. И непосредственно через несколько минут посольство США на Украине вывесило срочное предупреждение с рекомендацией американским гражданам покинуть территорию Украины. Эти "два залпа" подряд утащили доллар выше технического уровня – и почти до 80,4 рубля доходили по отдельным сделкам", — сказал Романчук о причинах падения рубля в среду.

"Сейчас наблюдается техническая коррекция", — резюмирует он. Как следует из данных Московской биржи, курс доллара рассчетами "завтра" к 21.51 мск находится на уровне 79,36 рубля.

Что касается выступления Блинкена, то, на взгляд эксперта, не то чтобы рынок позитивно воспринимает его сообщения — они не оказывают влияния, потому что ничего нового там нет.

"Не видно никакого сюрприза. Единственное, фраза, которую, может быть, можно посчитать позитивной: это фраза, что есть "очень позитивные вещи", правда, не уточняется для кого. Но из контекста понятно, как мне кажется, что позитивные с точки зрения дипломатического мирного решения всех вопросов, которые накопились во взаимоотношениях России и США в вопросах безопасности. И напрямую там говорится, что этот пакет не содержит ничего такого, о чем США не говорили бы публично", — сказал Романчук.