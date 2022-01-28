МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Доллар в пятницу утром торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам, ранее индекс доллара достиг 97,29 пункта впервые за 1,5 года на сильной статистике по США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы

По состоянию на 7.44 мск курс евро к доллару рос до 1,153 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1143 доллара, курс доллара к иене рос до 115,43 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 97,17 пункта после того, как вырос до 97,29 пункта, что стало максимум с июля 2020 года.

На рынке американской валюты в пятницу утром наблюдается коррекционная динамика после того, как торговым днем ранее индекс доллара достиг максимального за 1,5 года значения. Такому ралли способствовали макроэкономические данные по США.

Так, ВВП страны в четвертом квартале 2021 года, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики в то же время ожидали роста американской экономики на 5,5% в прошлом квартале. Финансист предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.

Спрос на американскую валюту также был поддержан сигналами Федеральной резервной системы США о вероятно скором повышении базовой процентной ставки.