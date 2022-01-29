МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Власти Украины потратили в 2022 году почти 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты, сообщила пресс-служба офиса президента страны со ссылкой на советника главы государства Олега Устенко. Медведев оценил перспективы единой валюты России и Белоруссии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров.

"Практическая поддержка украинской экономики, в частности, активными инвестициями, важна во время вызовов… Олег Устенко напомнил, что в связи с напряженной ситуацией и сообщениями о возможной эскалации с начала года для обеспечения стабильности национальной валюты было использовано почти 1,5 миллиарда долларов США золотовалютных резервов НБУ (Национального банка – ред.). И хотя текущий уровень резервов составляет около 30 миллиарда долларов, что соответствует четырем месяцам украинского импорта, быстрое их пополнение было бы крайне желательно", — говорится в сообщении на сайте офиса президента.

По словам Устенко, Украина рассчитывает на дополнительный приток иностранных инвесторов в страну.

"По убеждению советника главы государства, этот путь наиболее верен, поскольку позволит Украине самостоятельно не выходить на внешние рынки заимствования капитала, за который потом придется платить дополнительные проценты. В то же время, Олег Устенко напомнил, что наше государство также проводит активную работу с ключевыми партнерами и международными организациями и договаривается о пакетах финансовой помощи в виде либо государственных гарантий, либо прямых межправительственных кредитов", — добавили в офисе.

Помимо этого, Устенко заявил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с МВФ. "Мы также ожидаем продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и надеемся получить около 2 миллиардов долларов в ближайшее время. Кроме того, ожидаем и рассчитываем на получение так называемых кредитных гарантий от США", – приводит слова Устенко сайт офиса Зеленского.