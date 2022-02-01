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2022
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Курс рубля слабо укрепляется к евро и продолжает повышаться к доллару
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Курс рубля в начале утренних торгов вторника перешел к умеренному укреплению к евро и продолжает повышаться к доллару, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 01.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, россия, торги, курс рубля, рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника перешел к умеренному укреплению к евро и продолжает повышаться к доллару, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск снижается на 12 копеек, до 77,2 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,77 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,3%, до 89,5 доллара за баррель.
Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 1,31%, до 3577,11 пункта.