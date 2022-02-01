МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника перешел к умеренному укреплению к евро и продолжает повышаться к доллару, следует из данных Московской биржи. Рубль растет к доллару и снижается к евро на спокойном фоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск снижается на 12 копеек, до 77,2 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,77 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,3%, до 89,5 доллара за баррель.

Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 1,31%, до 3577,11 пункта.