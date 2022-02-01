МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару днём несколько ускорил темпы роста, инвесторы обращают внимание на макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Средняя цена Urals в январе выросла в 1,6 раза в годовом выражении

По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару растёт до 1,1260 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1233 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 114,7 иены со 115,1 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 96,34 пункта.

Рынки оценивают макростатистику. Так, безработица в Германии в январе неожиданно опустилась до 5,1%, аналитики ожидали показателя на декабрьской отметке в 5,2%. А во всей еврозоне этот уровень в декабре опустился до 7% с пересмотренного уровня ноября 7,1%.

В то же время индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос в январе до 58,7 пункта с 58 пунктов в декабре.

"Доллар может стабилизироваться во вторник после падения на предыдущей сессии, поскольку рынки оценивали масштаб и темпы ужесточения монетарной политики Федрезерва", — считают при этом аналитики ING, которых цитирует газета Wall Street Journal.

В центре внимания инвесторов также будут находиться заседания Европейского и британского центробанков в четверг.