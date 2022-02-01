2022-02-01T19:37:00+03:00
2022-02-01T19:57:16+03:00
2022-02-01T19:37:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220201/835954152.html
Евро опускался до 86 рублей впервые с 19 января
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль во вторник краткосрочно усилил рост и евро "проколол" вниз уровень 86 рублей, после чего отошел вверх от локального минимума, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 01.02.2022
валюта, рынки, новости, евро, рубль, биржи
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/72/834147211.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/72/834147211.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/87/833178710.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/87/833178710.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/86/833178697.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/86/833178697.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220201/835953865.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник краткосрочно усилил рост и евро "проколол" вниз уровень 86 рублей, после чего отошел вверх от локального минимума, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.41 мск вторника падал на 68 копеек, до 76,64 рубля, евро — на 80 копеек, до 86,2 рубля. Минутами ранее евро опускался до 85,925 рубля – минимума с 13 января.