МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник краткосрочно усилил рост и евро "проколол" вниз уровень 86 рублей, после чего отошел вверх от локального минимума, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.41 мск вторника падал на 68 копеек, до 76,64 рубля, евро — на 80 копеек, до 86,2 рубля. Минутами ранее евро опускался до 85,925 рубля – минимума с 13 января.