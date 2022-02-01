МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник вечером торговался в плюсе, хотя и растерял часть дневного роста на фоне сохранения геополитических рисков. Однако высокие нефтяные котировки и ослабление на форексе доллара к мировым валютам поддерживают курс рубля.

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Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.19 мск снижался на 47 копеек, до 76,85 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 86,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар и евро максимально падали до 76,395 рубля и 85,925 рубля.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ

На российском валютном рынке во вторник преобладал рост курса рубля к доллару. При этом вечером часть дневного роста была компенсирована на фоне геополитических опасений.

На пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что Россия внимательно анализирует ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Кроме того, Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса, начинает операцию в Крыму.

Однако, резюмируя, Путин выразил надежду, что в конечном итоге решение проблемы гарантий безопасности будет найдено, но каким именно оно будет, пока говорить сложно. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, в свою очередь, что в ходе переговоров с президентом РФ не увидел у Владимира Путина "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины.

Тенденции мировых рынков поддерживали восстановление курса рубля. Так, стоимость нефти остается неподалеку от 90 долларов. Впрочем, марка Brent (апрельский фьючерс) вечером теряет в рамках коррекции 0,3% — до 89 долларов за баррель.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 96,4 пункта. Евро растет на 0,1% до 1,1248 доллара, теряет доллар и ко многим развивающимся валютам.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в понедельник растет четвертую сессию подряд, отскакивая вверх от многолетних минимумов, что сигнализирует о коррекционном спросе на рублевые активы. Минфин даже решил возобновить проведение аукционов по размещению ОФЗ после пропущенных двух аукционов — из-за волатильности на финансовых рынках, вызванной геополитическим негативом.

В итоге курсы доллара и евро теряют к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,85 тысячи за баррель сорта Brent.

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ПРОГНОЗЫ

Завтра рубль может отыгрывать новые геополитические сигналы по итогам телефонных переговоров глав МИД США и РФ — Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Кроме того, завтра ожидается беседа по телефону президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По нашим оценкам, завтра доллар может формироваться в пределах 76,2-77,5 рубля", — считает он.

Пока в Европе и США упражняются в придумывании очередных санкций против РФ, российские инвесторы предпочитают сосредотачиваться на перспективах переговоров, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Накануне президенты РФ и Франции договорились проработать вопрос о личной встрече. Также прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Анализировать пакеты "адских" мер против России смысла нет, так как многие из этих мер уже выходят за грань нормальности", — полагает он, рассуждая о геополитических факторах курсообразования рубля.