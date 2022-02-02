МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем ускорил темпы роста после публикации данных о рекордной инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Евростат оценил темп годовой инфляции в еврозоне в январе

По состоянию на 13.25 мск курс евро к доллару рос до 1,13 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1269 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 114,34 иены со 114,71 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 96,08 пункта.

Ранее статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне в январе, по предварительной оценке, составила рекордные 5,1% после 5% в декабре. Аналитики ожидали замедления до 4,4%.

До выхода отчета курс евро рос до 1,128-1,129 доллара за евро, затем поднялся выше 1,13, закрепившись вблизи этой отметки.

Инвесторы ожидают заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые пройдут в четверг, 3 февраля. Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ сохранит ключевую ставку на нулевом уровне, а Банк Англии — поднимет до 0,5% с 0,25%. В декабре Банк Англии поднял ставку до 0,25% с 0,1% годовых.