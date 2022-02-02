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2022
https://1prime.ru/Forex/20220202/835960345.html
Доллар опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января
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Рубль в среду усиливает рост в рамках компенсации геополитического дисконта, доллар тестирует круглую поддержку на уровне 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 02.02.2022
валюта, рынки, новости, биржи, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду усиливает рост в рамках компенсации геополитического дисконта, доллар тестирует круглую поддержку на уровне 76 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 мск среды падал на 77 копеек, до 76,04 рубля, евро — на 48 копеек, до 85,95 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 75,9825 рубля – минимума с 19 января.