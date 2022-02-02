МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду усиливает рост в рамках компенсации геополитического дисконта, доллар тестирует круглую поддержку на уровне 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Нефть умеренно дорожает на торгах

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 мск среды падал на 77 копеек, до 76,04 рубля, евро — на 48 копеек, до 85,95 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 75,9825 рубля – минимума с 19 января.