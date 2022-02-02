Рубль растет к доллару пятую сессию подряд, компенсируя геополитический дисконт
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник укрепляется к доллару пятую сессию подряд, компенсируя геополитический дисконт, поддержку оказывают также дорогая нефть, ослабление доллара на форексе и хороший спрос на рублевый госдолг, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Предсказать дальнейшее движение довольно сложно, но на краткосрочную перспективу есть осторожный оптимизм.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск падал на 1,04 рубля, до 75,77 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 85,77 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, рубль компенсировал уже более 2/3 обвала текущего года, в ходе которого доллар подскакивал с 74,68 рубля до 80,4 рубля.
РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
На российском валютном рынке в среду продолжается рост курса рубля к доллару – уже пятую торговую сессию подряд. Позитивный фон для этого создает пауза в жесткой геополитической риторике. "Накопленная усталость от геополитической повестки (ничего нового нет) и внешний позитив позволяют рублю продолжать восстановление", — отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".
В данный момент на валютном рынке сила эмоций уже слабеет, поскольку накопленная участниками торгов усталость дает о себе знать, панических действий наблюдается существенно меньше, согласны с ним эксперты "Велес капитала".
Тенденции мировых рынков поддерживают восстановление курса рубля в направлении уровней завершения прошлого года: так, стоимость нефти остается неподалеку от 90 долларов. Марка Brent (апрельский фьючерс) прибавляет 0,3%, до 89,5 доллара за баррель.
Однако предложение на нефтяном рынке остается ограниченным. Трейдеры опасаются перебоев с поставками на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной. Кроме того, запасы нефти в США сокращаются. Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января сократились на 1,6 миллиона баррелей.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,4%, до 96 пунктов. Евро растет на 0,4% до 1,1317 доллара, теряет доллар и к некоторым "развивающимся" валютам.
Ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи в понедельник растет, как и доллар, пятую сессию подряд, отскакивая вверх от многолетних минимумов, что сигнализирует о коррекционном спросе на рублевые активы.
Минфин в этих условиях даже решил возобновить в среду проведение аукциона по размещению ОФЗ после пропущенных предыдущих двух аукционов. Сегодняшнее размещение оказалось удачным: ведомство на безлимитном аукционе разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 74,734 миллиарда рублей при спросе в 102,924 миллиарда.
В итоге курсы доллара и евро теряют к рублю 0,8-1,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Говорить с уверенностью о завершении периода геополитической волатильности рано, но сезонно сильный текущий счет, отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ и завершение острой фазы ликвидации позиций в рублевых активах нерезидентами позволяют с умеренным оптимизмом смотреть на краткосрочные перспективы рубля, рассуждает Полевой из компании "Локо инвест".
"Дополнительный комфорт спекулянтам может обеспечить и ЦБ РФ, от которого ждут дальнейшего повышения ставки и сохранения четкой антиинфляционной риторики в следующую пятницу. Поэтому допускаем дальнейшее постепенное смещение курса ближе к уровням 75,5-76 рублей за доллар", — оценивает он.
Любые фундаментальные предпосылки для укрепления или ослабления российской валюты по-прежнему всецело находятся в зависимости от информационного поля, предсказать которое в настоящий момент довольно сложно, считают эксперты "Велес капитала".
"Касаемо укрепления рубля можно и нужно отметить временный уход ЦБ от покупок валюты, смещение воинственного вектора риторики в поле "возможности договориться". Но это может быть легко перечеркнуто негативными новостями", — предупреждают они.
https://1prime.ru/Forex/20220202/835962069.html