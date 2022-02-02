МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник укрепляется к доллару пятую сессию подряд, компенсируя геополитический дисконт, поддержку оказывают также дорогая нефть, ослабление доллара на форексе и хороший спрос на рублевый госдолг, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Предсказать дальнейшее движение довольно сложно, но на краткосрочную перспективу есть осторожный оптимизм. Фьючерсы Уолл-стрит растут

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск падал на 1,04 рубля, до 75,77 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 85,77 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, рубль компенсировал уже более 2/3 обвала текущего года, в ходе которого доллар подскакивал с 74,68 рубля до 80,4 рубля.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

На российском валютном рынке в среду продолжается рост курса рубля к доллару – уже пятую торговую сессию подряд. Позитивный фон для этого создает пауза в жесткой геополитической риторике. "Накопленная усталость от геополитической повестки (ничего нового нет) и внешний позитив позволяют рублю продолжать восстановление", — отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

В данный момент на валютном рынке сила эмоций уже слабеет, поскольку накопленная участниками торгов усталость дает о себе знать, панических действий наблюдается существенно меньше, согласны с ним эксперты "Велес капитала".

Тенденции мировых рынков поддерживают восстановление курса рубля в направлении уровней завершения прошлого года: так, стоимость нефти остается неподалеку от 90 долларов. Марка Brent (апрельский фьючерс) прибавляет 0,3%, до 89,5 доллара за баррель.

Однако предложение на нефтяном рынке остается ограниченным. Трейдеры опасаются перебоев с поставками на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной. Кроме того, запасы нефти в США сокращаются. Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января сократились на 1,6 миллиона баррелей.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,4%, до 96 пунктов. Евро растет на 0,4% до 1,1317 доллара, теряет доллар и к некоторым "развивающимся" валютам.

Ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи в понедельник растет, как и доллар, пятую сессию подряд, отскакивая вверх от многолетних минимумов, что сигнализирует о коррекционном спросе на рублевые активы.

Минфин в этих условиях даже решил возобновить в среду проведение аукциона по размещению ОФЗ после пропущенных предыдущих двух аукционов. Сегодняшнее размещение оказалось удачным: ведомство на безлимитном аукционе разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 74,734 миллиарда рублей при спросе в 102,924 миллиарда.

В итоге курсы доллара и евро теряют к рублю 0,8-1,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Говорить с уверенностью о завершении периода геополитической волатильности рано, но сезонно сильный текущий счет, отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ и завершение острой фазы ликвидации позиций в рублевых активах нерезидентами позволяют с умеренным оптимизмом смотреть на краткосрочные перспективы рубля, рассуждает Полевой из компании "Локо инвест".

"Дополнительный комфорт спекулянтам может обеспечить и ЦБ РФ, от которого ждут дальнейшего повышения ставки и сохранения четкой антиинфляционной риторики в следующую пятницу. Поэтому допускаем дальнейшее постепенное смещение курса ближе к уровням 75,5-76 рублей за доллар", — оценивает он.

Любые фундаментальные предпосылки для укрепления или ослабления российской валюты по-прежнему всецело находятся в зависимости от информационного поля, предсказать которое в настоящий момент довольно сложно, считают эксперты "Велес капитала".

"Касаемо укрепления рубля можно и нужно отметить временный уход ЦБ от покупок валюты, смещение воинственного вектора риторики в поле "возможности договориться". Но это может быть легко перечеркнуто негативными новостями", — предупреждают они.