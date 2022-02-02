МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает снижаться и к евро, и к иене после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет уже незначительно на данных о ее запасах в США

По состоянию на 19.01 мск курс евро к доллару растёт до 1,1295 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1269 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 114,40 иены со 114,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,45%, до 95,95 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в январе снизилось впервые более чем за год — на 301 тысячу. Аналитики прогнозировали, напротив, рост показателя на 207 тысяч.

Рост курса евро сохраняется также на вышедших ещё раньше в среду данных о том, что годовая инфляция в еврозоне по итогам января, по предварительной оценке, составила 5,1% после 5% месяцем ранее. Аналитики же ожидали замедления темпов роста цен до 4,4%. Эти данные имеют особое значение для рынков в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) в четверг, поскольку могут сподвигнуть его на ужесточение монетарной политики, что позитивно для европейской валюты.

Впрочем, аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что ЕЦБ будет придерживаться позиции, согласно которой инфляция должна сама замедлиться в этом году, в связи с чем повышение учётной ставки маловероятно. А такой исход может разочаровать рынки, и курс евро к доллару вновь откатится к 1,2 доллара за евро, не исключают они.