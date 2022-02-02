МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник вечером растерял часть дневного роста на внешнеполитических рисках. Российский рынок акций по итогам основных торгов немного снизился

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.08 мск снижается на 59 копеек, до 76,22 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом днём в среду доллар и евро максимально дешевели до 75,68 и 85,70 рубля соответственно.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Курс валюты РФ растет пятую сессию подряд к доллару, компенсировав уже более двух третей январского обвала, следует из данных торгов. Дорогая нефть и хороший спрос на рублевый госдолг поддерживают курс рубля.

Тенденции мировых финансовых и сырьевых рынков поддерживали курса рубля. Так, стоимость нефти остается неподалеку от 90 долларов. Сейчас марка Brent (апрельский фьючерс) теряет в рамках коррекции 0,7%, достигая 88,6 доллара за баррель.

Инвесторы спокойно оценили сегодняшнее решение ОПЕК+, согласно которому альянс в марте увеличит добычу нефти — планово — на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 марта.

Ценовой индекс российских гособлигаций, рассчитываемы Московской биржей, также растет не первый день, отскакивая вверх от многолетних минимумов, что сигнализирует о коррекционном спросе на рублевые активы.

Минфин в этих условиях даже решил возобновить проведение аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ) после пропущенных предыдущих двух аукционов. Сегодняшнее размещение оказалось удачным: ведомство на безлимитном аукционе разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 74,734 миллиарда рублей при спросе в 102,924 миллиарда.

"Помогает российской валюте и отсутствие покупок инвалюты ЦБ в рамках бюджетного правила", — отмечает Денис Буйволов, аналитик компании "БКС Мир инвестиций".

При этом во второй половине торговой сессии пришло давление на рубль со стороны возросших политических рисков, связанных с Восточной и Центральной Европой.

Так, Пентагон подтвердил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Ранее американский президент Джо Байден формально одобрил отправку новых войск США в Европу. При этом Пентагон не исключил, что дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину.

В итоге курсы доллара и евро теряют к рублю 0,8% и 0,3%. А рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в среду оказался лидером роста к доллару среди 24 валют "развивающихся" рынков, оценил Михаил Шульгин из компании "Открытие инвестиции". Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 1 процентный пункт оказывают рублю поддержку. Но дальнейшее укрепление российской валюты под вопросом, если внешнеполитический фон не улучшится, добавляет он.

"Рынок, похоже, меняет риск крайне жестких санкций, которые могли бы подбросить курс выше 80 рублей за доллар, на риск менее грозных рестрикций к РФ. При текущих ценах на нефть, которые упорно держатся выше 88 долларов, курс тяготеет к 75 рублям, однако будет испытывать трудности с тем, чтобы закрепиться ниже указанного уровня", — считает Шульгин.

С тем, что политика в любой момент способна вновь выйти на авансцену, резко нивелировав силу поддерживающих факторов, соглашается и Буйволов.

"При удачном сочетании текущих факторов мы сохраняем осторожный взгляд на краткосрочные перспективы рубля", — также отмечает он, и даёт прогноз курса доллара до конца текущей недели – 75,5-78,5 рубля.