МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро на дешевеющей нефти и негативе на фондовых площадках, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций снижается более чем на 1%

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.39 мск растет на 70 копеек, до 76,74 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 86,62 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,39% — до 89,12 доллара за баррель.

Торгующиеся фондовые азиатские площадки снизились по итогу сессии, фьючерсы на ведущие американские индексы теряют в пределах 2%.

В четверг формируется негативный фон для пары доллар-рубль: фьючерсы на американские индексы и нефтяные котировки Brent находятся под давлением, большинство валют ЕМ утром дешевеют к доллару, говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка. Аналитик считает, что в четверг стоимость доллара может закрепиться у отметки 77 рублей по итогам торгового дня из-за локального охлаждения аппетита инвесторов к риску.

Алексей Антонов из компании "Алор Брокер" отмечает, что у игроков валютного рынка нарастает желание зафиксировать спекулятивную прибыль, ведь только с начала текущей недели рубль вырос к доллару на 2,6%.