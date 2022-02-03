МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро на дешевеющей нефти и негативе на фондовых площадках, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.39 мск растет на 70 копеек, до 76,74 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 86,62 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,39% — до 89,12 доллара за баррель.
Торгующиеся фондовые азиатские площадки снизились по итогу сессии, фьючерсы на ведущие американские индексы теряют в пределах 2%.
В четверг формируется негативный фон для пары доллар-рубль: фьючерсы на американские индексы и нефтяные котировки Brent находятся под давлением, большинство валют ЕМ утром дешевеют к доллару, говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка. Аналитик считает, что в четверг стоимость доллара может закрепиться у отметки 77 рублей по итогам торгового дня из-за локального охлаждения аппетита инвесторов к риску.
Алексей Антонов из компании "Алор Брокер" отмечает, что у игроков валютного рынка нарастает желание зафиксировать спекулятивную прибыль, ведь только с начала текущей недели рубль вырос к доллару на 2,6%.
https://1prime.ru/Forex/20220203/835968683.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте