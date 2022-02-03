МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем несколько ускорил темпы снижения после публикации данных о сокращении деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне в январе снизился сильнее прогноза

По состоянию на 12.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,1288 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1303 доллара. До публикации статданных курс евро к доллару снижался до 1,1295 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растёт до 114,72 иены за доллар со 114,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,21%, до 96,14 пункта

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 52,3 пункта с 53,3 пункта. Индекс услуг еврозоны оказался также ниже ожиданий — 51,1 пункта вместо 51,2 пункта. Композитный PMI Германии в январе вырос, но слабее ожиданий, хотя и оказался выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Рынки также продолжают ожидать сегодняшних заседаний Европейского и британского центробанков. Аналитики при этом прогнозируют, что второй из них снова поднимет учётную ставку, как и на прошлом заседании.

В пятницу будет опубликована американская макростатистика. Министерство труда страны сообщит данные о безработице в январе. Как прогнозируют эксперты, безработица сохранилась на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч.