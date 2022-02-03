МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль занял последнюю строчку в свежем "индексе бигмака". Об этом сообщил журнал The Economist. Это означает, что по этому показателю российская национальная валюта — самая недооцененная в мире. В своем комментарии радио Sputnik главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин объяснил, что представляет из себя разница стоимости "бигмака" в России и в США, и как она связана со стоимостью локальных продуктов, из которых делают бургер.

На данный момент бургер от сети быстрого питания McDonald's стоит в России 135 рублей или 1,77 доллара. Для сравнения: в США "бигмак" оценивают в 5,81 доллара или 444 рубля. Таким образом, если сравнить стоимость этого продукта в двух странах, получается, что "справедливый" курс должен быть 23,24 рубля за доллар. Исходя из "индекса бигмака", российская валюта недооценена на 70%. Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

"Все последние годы "индекс бигмака" показывает недооцененность рубля. В том числе это связано с тем, что Россия вполне может похвастаться относительно недорогим локальным продовольствием. Несмотря на все подорожание, которое мы наблюдаем последние пару лет, локальная еда, в том числе в ресторанах, у нас дешевая", — отметил Надоршин.

Несмотря на хорошую позицию рубля в "индексе бигмака", экономист считает, что не следует строить прогнозы о курсе национальной валюты только исходя из этой оценки.

Он подчеркнул, что "индекс бигмака" может измерить отдельные компоненты локального продовольственного рынка. Делать из этой оценки далеко идущие выводы относительно курса рубля нельзя.

"Надо понимать, что "индекс бигмака" условен. Нельзя говорить, что этот показатель отражает жизнь россиян. Мне нравится идея, что рубль должен быть дороже, но в контексте бигмака никаких выводов относительно курса рубля я делать не готов", — подытожил Надоршин.