МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к бивалютной корзине за счёт новой волны ухода инвесторов от риска и планов возобновления покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, следует из данных торгов. Цена биткоина снижается более чем на 5%

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.15 мск повышается на 38 копеек, до 76,42 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 86,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

Таким образом, рубль приостановил начавшееся было коррекционное укрепление. С минимальных отметок 26 января (80,41 рубля за доллар и 90,73 рубля за евро) национальная валюта прибавляла в пределах пяти рублей, и на торгах среды курс рубля по отношению к доллару доходил до 75,68 рубля, а к евро — до отметки 85,70 рубля.

"Доллар вчера не смог закрепиться под уровнем 76 рублей за доллар, хотя в моменте "пробивал" отметку 75,7 рубля, установив новый двухнедельный минимум", — вспоминает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Но сегодня курс рубля находится под давлением ряда негативных факторов.

Минфин России анонсировал, что объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 4 марта составит 634,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 33,4 миллиарда рублей. С 24 января ЦБ РФ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке.

Тенденции мировых рынков также играют против укрепления рубля. Нефть марки Brent дешевеет на 1,5%, до 88,16 доллара за баррель, а доллар укрепляется, что свидетельствует об ослаблении аппетита к риску на глобальных рынках.

Кроме того, ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи приостановил подъем и снижается в пределах 0,25%, а основные российские фондовые индексы теряют около 2%, что отражает продолжение внешнеполитических рисков владениями любыми активами в рублях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений о переброске американских войск в Европу заявил, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства.

В итоге курсы доллара и евро повышаются к рублю на 0,5% и 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пока рубль довольно сдержанно реагирует на ухудшение рыночной и политической обстановки, оценивает Бабин.

Рубль продолжает консолидацию около отметки 76,5 рубля за доллар, констатирует и Дмитрий Постоленко из компании "Сбер Управление активами".

Но если мировые рынки и нефтяные цены продолжат снижаться или политический фактор даст негативные сигналы, доллар может уйти выше 77 рублей за доллар, прогнозирует Бабин.

Аппетит к рисковым активам и новостной фон будут определять дальнейшую динамику национальной валюты, резюмирует Постоленко.